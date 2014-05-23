Глубокий рерайт мед.текстов

$50
КопирайтингЗавершен49 заявок305 просмотров
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Нужен глубокий рерайт текстов на медицинскую тематику.

Это не профессиональные тексты, соответственно, иметь высшее медицинское абсолютно необязательно.

Достаточно общей эрудированности, опыта работы с текстами мед. тематики и адекватности.

Проект актуален только для женщин.

Уникальность будет проверяться по text.ru, степень уникальности должна быть больше 90%.

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10 лет назад
lemondante
Антонов 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
strastocvet
Оксана 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
10 дней
Понравилось работать с Оксаной. Человек адекватен, ежедневно на связи, оперативно отвечает, исправлений в работе не потребовалось. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое ТЗ, своевременная и адекватная оплата, заказчик на связи и оперативно решает возникшие вопросы. Рекомендую!
selentina
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Понравилось работать с Натальей. Все четко в срок, доброжелательность, адекватность, прислушивается к комментариям и замечаниям по работе. Отличный копирайтер!
Антон - отличный доброжелательный заказчик. Оплата в срок после проверки работы. Спасибо за сотрудничество.
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