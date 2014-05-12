Рекламная кампания

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу — http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_10_8.php или http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_13_6.php Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Быть краткой, не более чем на 1,5 раза быть ...
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