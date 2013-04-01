Оксана strastocvetstrastocvet
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Высшее медицинское образование, лауреат литературных конкурсов, опыт написания научных, рекламных и художественных текстов, технических (медицинских) переводов с английского на русский. Широкий выбор тематик.
Абсолютная грамотность, пунктуальность.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ремонт и строительство339 просмотров
- Стихи256 просмотров
- Медицинский перевод290 просмотров
- Медицинский перевод285 просмотров
- Про мандарины304 просмотра
- 13 правил завсегдатая сайтов знакомств359 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайт описаний косметики, выполненный Оксаной мне понравился - чувствуется знание темы, отличная уникальность, объективность, четкое соблюдение сроков, без пустых обещаний. Порядочный исполнитель, рекомендую )
Ответный отзыв
Роман четко ставит задачи, платит в срок, дает четкие рекомендации после первой партии текстов о том, что хочет видеть в конце работы. Сама с удовольствием буду работать дальше и рекомендую другим!
$5
10 баллов
10 лет назад
Все сделано в срок, согласно тз и даже более. Буду обращаться вновь, рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Отличный заказчик!
$50
9 баллов
10 лет назад
Понравилось работать с Оксаной. Человек адекватен, ежедневно на связи, оперативно отвечает, исправлений в работе не потребовалось. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная и адекватная оплата, заказчик на связи и оперативно решает возникшие вопросы. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
Оксана молодец, сделала все согласно поставленной задачи. Очень компетентная в своей теме. Будем работать дальше!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, заказчик всегда на связи, оплата также моментальная.
$10
10 баллов
11 лет назад
Текст был написан содержательно, вдумчиво, с большой долей ответственности. Были предложены новые идеи. Очень доволен текстом.
Ответный отзыв
Понравилось подробное ТЗ - заказчик явно знает, какой текст хочет получить на выходе. Кроме того, приветствует инициативу и своевременно оплачивает работу, всегда на связи. Довольна сотрудничеством.
Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $2
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга