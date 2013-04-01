strastocvet

Оксана strastocvet

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Высшее медицинское образование, лауреат литературных конкурсов, опыт написания научных, рекламных и художественных текстов, технических (медицинских) переводов с английского на русский. Широкий выбор тематик.

Абсолютная грамотность, пунктуальность.

Портфолио
Отзывы заказчиков
romzor
Роман 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Сделать рерайт описания косметики (Аюрведа)
Рерайт описаний косметики, выполненный Оксаной мне понравился - чувствуется знание темы, отличная уникальность, объективность, четкое соблюдение сроков, без пустых обещаний. Порядочный исполнитель, рекомендую )
Роман четко ставит задачи, платит в срок, дает четкие рекомендации после первой партии текстов о том, что хочет видеть в конце работы. Сама с удовольствием буду работать дальше и рекомендую другим!
Ответный отзыв
bloginalex
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написать отзывы (медицина/здоровье)
Все сделано в срок, согласно тз и даже более. Буду обращаться вновь, рекомендую!
Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
lemondante
Антонов 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$50
9 баллов
10 лет назад
Глубокий рерайт мед.текстов
Понравилось работать с Оксаной. Человек адекватен, ежедневно на связи, оперативно отвечает, исправлений в работе не потребовалось. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое ТЗ, своевременная и адекватная оплата, заказчик на связи и оперативно решает возникшие вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
bloginalex
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Редакторская корректировка контента для сайта.
Оксана молодец, сделала все согласно поставленной задачи. Очень компетентная в своей теме. Будем работать дальше!
Четкое ТЗ, заказчик всегда на связи, оплата также моментальная.
Ответный отзыв
Till486
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Текст предложения сотрудничества
Текст был написан содержательно, вдумчиво, с большой долей ответственности. Были предложены новые идеи. Очень доволен текстом.
Понравилось подробное ТЗ - заказчик явно знает, какой текст хочет получить на выходе. Кроме того, приветствует инициативу и своевременно оплачивает работу, всегда на связи. Довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
Копирайтинг
11 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $2
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга