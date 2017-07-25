romzor

Роман romzor

 
47 летРоссия/Анапа
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Код как для себя.

Более 10 лет работы с интернет-магазинами (были и свои). Могу практически все - верстка (адаптивно), javascript, php, MySQL, SEO.  Работал со многими CMS включая prestashop/opencart/битрикс, c вордпрессом на ты. По верстке - сам пишу ручками качественный код с нуля, а не тупо перетаскиваю блоки в визуальных редакторах (хотя конечно и это могу, но просто это не мой стиль), которые дают говнокод с вытекающими (и как следствие заказчик потом ищет нормального мастера для переделки). Поднял не один магазин.  Имею свои проекты, в основном занимаюсь ими, здесь изредка подрабатываю. Работаю ответственно, кидаловом не занимаюсь.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLPrestashopБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Максим 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-4)
$100
2 балла
4 года назад
Вордпресс магазин
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
teplosystems
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
6 лет назад
Ускорение за счет более быстрого ответа сервера.
Спасибо за качественное выполнение работы! Успехов в будущем. Обращусь еще.
С клиентом было довольно приятно работать, оплатил даже больше обозначенной суммы. Рекомендую.
Ответный отзыв
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$267
9 баллов
6 лет назад
Сверстать сайт на WordPress WC
В целом все ок, но работу не доделали: отчасти по нашей вине, отчасти по вине исполнителя. Коммуникативный, знаниями обладает обширными. Рекомендую.
Заказчик сам по себе положительный. Но ТЗ было невнятное, плюс в процессе работы дополнялось, что усложняло задачу.
Ответный отзыв