Код как для себя.

Более 10 лет работы с интернет-магазинами (были и свои). Могу практически все - верстка (адаптивно), javascript, php, MySQL, SEO. Работал со многими CMS включая prestashop/opencart/битрикс, c вордпрессом на ты. По верстке - сам пишу ручками качественный код с нуля, а не тупо перетаскиваю блоки в визуальных редакторах (хотя конечно и это могу, но просто это не мой стиль), которые дают говнокод с вытекающими (и как следствие заказчик потом ищет нормального мастера для переделки). Поднял не один магазин. Имею свои проекты, в основном занимаюсь ими, здесь изредка подрабатываю. Работаю ответственно, кидаловом не занимаюсь.