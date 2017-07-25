Код как для себя.
Более 10 лет работы с интернет-магазинами (были и свои). Могу практически все - верстка (адаптивно), javascript, php, MySQL, SEO. Работал со многими CMS включая prestashop/opencart/битрикс, c вордпрессом на ты. По верстке - сам пишу ручками качественный код с нуля, а не тупо перетаскиваю блоки в визуальных редакторах (хотя конечно и это могу, но просто это не мой стиль), которые дают говнокод с вытекающими (и как следствие заказчик потом ищет нормального мастера для переделки). Поднял не один магазин. Имею свои проекты, в основном занимаюсь ими, здесь изредка подрабатываю. Работаю ответственно, кидаловом не занимаюсь.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг с формой заказа (руками, не редактор)145 просмотров
- Комплексное ускорение сайта на Битрикс, PageSpeed165 просмотров
- Женский сайт: адаптивная верстка + SEO.155 просмотров
- Магазин Аюрведы (верстка, функционал, SEO)185 просмотров
- Строительный сайт (скоростной, минимализм)150 просмотров
- Работа с Битрикс123 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$180
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за качественное выполнение работы! Успехов в будущем. Обращусь еще.
Ответный отзыв
С клиентом было довольно приятно работать, оплатил даже больше обозначенной суммы. Рекомендую.
$267
9 баллов
6 лет назад
В целом все ок, но работу не доделали: отчасти по нашей вине, отчасти по вине исполнителя. Коммуникативный, знаниями обладает обширными. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик сам по себе положительный. Но ТЗ было невнятное, плюс в процессе работы дополнялось, что усложняло задачу.