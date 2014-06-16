Статья юридической тематики

$6
КопирайтингЗавершен4 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна статья "Регистрация юридического лица ООО и перерегистрация в Крыму" 5000 символов без пробелов

100% уник

200 руб. за всю статью

Срок - сутки.

Это предложение юридической компании (фирмы) по этой услуге.

использование в тексте фраз без склонения:

регистрация ооо в россии

регистрация фирм

регистрация ип

регистрация юридического лица

регистрация некоммерческих организаций

регистрация предприятий

регистрация оао

перерегистрация

ликвидация фирм

создание ооо

ликвидация предприятия

открытие ооо

открытие представительства

открыть фирму

реорганизация

внесение изменений

оквэд

ликвидация юридического лица

индивидуальный предприниматель

регистрация индивидуального предпринимателя

ип

реорганизация предприятия

общество с ограниченной ответственностью

зарегистрировать ип

документы

в симферополе

10 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kristina_kirova
Кристина 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Написание текстов по физике

    Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу — http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_10_8.php или http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_13_6.php Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Быть краткой, не более чем на 1,5 раза быть ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание, размножка текстов для интернет-магазина

    Интернет-магазинам www.kompkresla.ru, www.kabinetof.ru и www.500divanov.ru требуются копирайтеры для написания и размножения тематических текстов (от 500 до 4000 символов) с заданной частотой ключевых слов. Стоимость написания 1000 символов текста - 130 рублей, стоимость размножения 1000 символов ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи на сайт (для поисковиков)

    $50

    Необходимо написать на сайт несколько статеек небольших (поллиста А4 каждая) чисто для индексации. Ключевые слова и прочее обговариваем отдельно. В основном разделы : о нас и описание услуг представленных на сайте.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переписать тексты

    Необходимо переписать тексты всех разделов меню слева сайта http://toros-holod.ru/ , вставив в них указанные мной ключевые слова, увязав все естественно со смыслом. Жду предложений по срокам и стоимости.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Глубокий рерайт мед.текстов

    $50

    Нужен глубокий рерайт текстов на медицинскую тематику. Это не профессиональные тексты, соответственно, иметь высшее медицинское абсолютно необязательно. Достаточно общей эрудированности, опыта работы с текстами мед. тематики и адекватности. Проект актуален только для женщин. Уникальность будет проверяться по text.ru, степень ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер ( дизайн интерьеров и архитектура)

    Работа на аутсорсе в крупной digital компании. Нам нужен копирайтер, который: - Разбирается в дизайне интерьеров и архитектурных стилях. - Находится в курсе новостей дизайн-сферы. - Умеет интересно подать обзорную информацию. - Владеет высоким уровнем грамотности. Сумма компенсации обсуждаема.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются грамотные рерайтеры!

    $100

    Требуются грамотные рерайтеры для написания статей на тему: "Красота и здаровье" , "Дом и семья", "Ремонт". Требования к кандидату: грамотность, скорость, ответственность. Уникальность статей не менее 95% по Адвего. Оплата: 1000 зн. - 35 рублей. ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламная кампания

    Нужно разработать рекламную компанию,создать текст для буклетов, для строительной компании которая занимается строительством коттеджей ремонтом квартир перепланировкой дизайном, ссылка на группу компании https://vk.com/rskstroibyt

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад