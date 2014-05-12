Написание, размножка текстов для интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт35 заявок323 просмотра
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Интернет-магазинам www.kompkresla.ru, www.kabinetof.ru и www.500divanov.ru требуются копирайтеры для написания и размножения тематических текстов (от 500 до 4000 символов) с заданной частотой ключевых слов. Стоимость написания 1000 символов текста - 130 рублей, стоимость размножения 1000 символов текста - 260 рублей. Более подробные условия будут высланы всем заинтересовавшимся кандидатам в ТЗ.

Внимание! Интересны только те кандидаты, которые умеют НЕ ТОЛЬКО писать, но и размножать свои тексты. Возможно обучение.

10 лет назад
Kabinetof
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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