Рерайт с исходника

Рерайт статей. Тема: новости Страхования Уникальность 100%. Между собой статьи так же должны быть уникальны. Источники: любые проиндексированные яндексом новости по тематике (новость — это материал размещенный в тот же день, актуальный на дату рерайта) 1000–2000 знаков бп каждый рабочий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для новичков, которые хотят поднять свой рейтинг и получить положительный отзыв. Бюджет небольшой. Надо сделать рерайт нескольких текстов сегодня и в дальнейшем будут еще заказы.
ТЗ выбранному исполнителю, жду предложений по цене, преимущество более низкой. Спасибо.
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