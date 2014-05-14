Рерайт с исходника

Работа для новичков, которые хотят поднять свой рейтинг и получить положительный отзыв. Бюджет небольшой. Надо сделать рерайт нескольких текстов сегодня и в дальнейшем будут еще заказы.

ТЗ выбранному исполнителю, жду предложений по цене, преимущество более низкой. Спасибо.