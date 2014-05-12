Статья "о нас"

Очень приятная девушка! Писала нам статью "О нас". Не требовала сразу какой-то избыточной информации о компании, как другие писатели, к которым я обращался до нее, а сама обо всем расспросила так, что я и сам о компании немного нового узнал =) Насчет сроков и тем более общения тоже претензий никаких - все просто здорово! Так что очень рекомендую, правда!