Статья "о нас"

КопирайтингЗавершен1 заявка116 просмотров
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Необходимо написать статью "О нас" для интернет-магазина дизайнерских футболок.

10 лет назад
stu5002
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень приятная девушка! Писала нам статью "О нас". Не требовала сразу какой-то избыточной информации о компании, как другие писатели, к которым я обращался до нее, а сама обо всем расспросила так, что я и сам о компании немного нового узнал =) Насчет сроков и тем более общения тоже претензий никаких - все просто здорово! Так что очень рекомендую, правда!
Могу честно и смело назвать Артема лучшим клиентом. Он четко поставил задачу с прекрасным сроком реализации, ответил на все мои вопросы и мгновенно принял работу. Кстати, оплата поступила сразу же после утверждения текста, а общение было очень приятным. Поэтому от меня - искренние рекомендации всем фрилансерам! А я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.
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