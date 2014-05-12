Копирайт - тематика "Ремонт авто", "Сервис"

КопирайтингЗакрыт12 заявок147 просмотров
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Задача написать текста по ремонту авто

Важно разбираться в данной тематике, а не просто написать сырой текст.

1.5$ - 1000 симв. без пробелов

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ, НА ДРУГИЕ КОШЕЛЬКИ НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!!!!!!!!!!

10 лет назад
AndreyMy
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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