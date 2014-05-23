Статьи о кровельных работах и кровле

$5
КопирайтингЗавершен14 заявок192 просмотра
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На строительный сайт посвященный кровле и кровельным работам необходимы статьи (виды материалов, типы кровли, устройство, монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт, дополнительные работы и т.д.). Статьи должны быть подготовлены к публикации на сайте и оформлены тематичными картинками. Рамка для оформления картинок находится во вложении. Требования к исполнителю: опыт написания текстов на подобную тематику, писать доходчиво и понятно для обычного человека.

Примеры технического задания (ТЗ) и готовой статьи находятся в приложенных файлах.

Оплата: 65 руб. за 1000 символов без пробелов (Web Money или Яндекс Деньги).

Схема работы: Вам будет выслано задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

P.S. Предложение о сотрудничестве вышлю выбранным кандидатам в личку. Естественно выбран будет кто-то один. Так, что прошу отклоненным кандидатам "не кидать обид". Свои обязательства по нераспространению отклоненных вариантов гарантирую, а Вашу статью вы сможете впоследствии продать на бирже.

10 лет назад
Stanson76
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$19
1 день
Спасибо - отличная работа! Иван прекрасно справился с тестовым заданием и отлично выполнил все остальные. Пишет доходчивым языком, внятная и легкая стилистика изложения. Результат: мы продолжаем наше сотрудничество.
От заказчика получил четкое тз и гарантии оплаты, которая была проведена достаточно оперативно. Рад сотрудничеству, надеюсь на дальнейшее его продолжение.
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