Статьи о кровельных работах и кровле

На строительный сайт посвященный кровле и кровельным работам необходимы статьи (виды материалов, типы кровли, устройство, монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт, дополнительные работы и т.д.). Статьи должны быть подготовлены к публикации на сайте и оформлены тематичными картинками. Рамка для оформления картинок находится во вложении. Требования к исполнителю: опыт написания текстов на подобную тематику, писать доходчиво и понятно для обычного человека.

Примеры технического задания (ТЗ) и готовой статьи находятся в приложенных файлах.

Оплата: 65 руб. за 1000 символов без пробелов (Web Money или Яндекс Деньги).

Схема работы: Вам будет выслано задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

P.S. Предложение о сотрудничестве вышлю выбранным кандидатам в личку. Естественно выбран будет кто-то один. Так, что прошу отклоненным кандидатам "не кидать обид". Свои обязательства по нераспространению отклоненных вариантов гарантирую, а Вашу статью вы сможете впоследствии продать на бирже.