Статья о кормах для животных на главную

Задача написать текста по ремонту авто Важно разбираться в данной тематике, а не просто написать сырой текст. 1.5$ - 1000 симв. без пробелов ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ, НА ДРУГИЕ КОШЕЛЬКИ НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!!!!!!!!!!
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Нужно написать уникальную статью о кормах для собак и кошек на главную страницу. Используя мои ключевые слова.
Так же потребуется описание категорий.
В заявках прошу указывать цену за 1к символов
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