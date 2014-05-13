Написать пару статей

Рерайт статей. Тема: новости Страхования Уникальность 100%. Между собой статьи так же должны быть уникальны. Источники: любые проиндексированные яндексом новости по тематике (новость — это материал размещенный в тот же день, актуальный на дату рерайта) 1000–2000 знаков бп каждый рабочий ...