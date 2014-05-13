Добавление заголовков и описаний к видео

Необходимо составить заголовки и описания для видеороликов. Тематика – для взрослых.

Требования: составлять заголовки включающие адалтовые кеи (по wordstat.yandex.ru), интересуют НЧ/СЧ НК/СК,

Писать описания с богатым слогом, грамотно, с фантазией. Не злоупотреблять ключевыми словами. Писать естественный текст не для поисковиков.

Халтура без учета вышесказанного мне не нужна.

Предоставляю доступ к сайту для самостоятельного добавления заголовков и описаний к ним.

Хочу заметить что для большинства заголовков кеи уже обозначены, нужно только разбавить.

Длина названия – 30-45 символов.

Длина описания – 300-500 символов.

теги – не менее 5.

Количество видео – 100 шт.

Предоплата до 50% от бюджета проекта.

Срок – неделя.

Бюджет – 1000 рублей за все.