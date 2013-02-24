Необходимо составить заголовки и описания для видеороликов. Тематика – для взрослых. Требования: составлять заголовки включающие адалтовые кеи (по wordstat.yandex.ru), интересуют НЧ/СЧ НК/СК. Писать описания с богатым слогом, грамотно, с фантазией. Не злоупотреблять ...
- $10Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо составить заголовки и описания для видеороликов. Тематика – для взрослых. Требования: составлять заголовки включающие адалтовые кеи (по wordstat.yandex.ru), интересуют НЧ/СЧ НК/СК, Писать описания с богатым слогом, грамотно, с фантазией. Не злоупотреблять ключевыми словами. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить видео сайт видеороликами (адалт) посредством импорта (источники буду предоставлены). В том числе необходимо будет добавлять названия + описания + тэги к видеороликам, определять и указывать тематическую рубрику. В общем каждый ролик перед модерацией ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Необходимо добавлять названия + описания + тэги к видеороликам, в том числе определять и указывать тематическую рубрику. Длина описания – 250-300 символов. Стоимость за 1 оформленный видеоролик – 15 рублей. Ориентировочный объем работ – 100 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Имеется почти готовый "резиновый" темплейт движка KERNEL VIDEO SHARING. (http://www.kernel-video-sharing.com/ru/) Необходимо допилить страницу с видеоплеером чтобы размер окна плеера стал динамическим (т.е. растягивалось/сжималось в зависимости от разрешения экрана / размера окна браузера).HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Рассмотрю предложения по созданию дизайна сайта на базе KVS (Kernel Video Sharing - kernel-video-sharing.com), его верстку и натяжку.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Ищу подходящего исполнителя для создания системы обмена трафика посредством банерной (тизерной) сети. Основное требование - иметь подобный опыт, понимать принцип работы трафикообменных сетей, "быть в теме" вобщем. Поскольку подробного ТЗ я предоставить не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Доброго дня, есть необходимость настроить для сайта определение географической принадлежности посетителя для перенаправления его на другой сайт. nginx скомпилирован с соответствующим модулем, также скачаны maxmind базы. Вопрос сводится к настройкам nginx и виртуального хоста.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад