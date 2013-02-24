Fader27

Дмитрий Fader27

 
42 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавление заголовков и описаний к видеороликам

    $10

    Необходимо составить заголовки и описания для видеороликов. Тематика – для взрослых. Требования: составлять заголовки включающие адалтовые кеи (по wordstat.yandex.ru), интересуют НЧ/СЧ НК/СК. Писать описания с богатым слогом, грамотно, с фантазией. Не злоупотреблять ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление заголовков и описаний к видео

    $50

    Необходимо составить заголовки и описания для видеороликов. Тематика – для взрослых. Требования: составлять заголовки включающие адалтовые кеи (по wordstat.yandex.ru), интересуют НЧ/СЧ НК/СК, Писать описания с богатым слогом, грамотно, с фантазией. Не злоупотреблять ключевыми словами. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление видеороликов

    Требуется наполнить видео сайт видеороликами (адалт) посредством импорта (источники буду предоставлены). В том числе необходимо будет добавлять названия + описания + тэги к видеороликам, определять и указывать тематическую рубрику. В общем каждый ролик перед модерацией ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описания к видеороликам

    $40

    Необходимо добавлять названия + описания + тэги к видеороликам, в том числе определять и указывать тематическую рубрику. Длина описания – 250-300 символов. Стоимость за 1 оформленный видеоролик – 15 рублей. Ориентировочный объем работ – 100 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать KVS шаблон

    $50

    Имеется почти готовый "резиновый" темплейт движка KERNEL VIDEO SHARING. (http://www.kernel-video-sharing.com/ru/) Необходимо допилить страницу с видеоплеером чтобы размер окна плеера стал динамическим (т.е. растягивалось/сжималось в зависимости от разрешения экрана / размера окна браузера).

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламная сеть

    $100

    Доброго времени суток! Ищу подходящего исполнителя для создания системы обмена трафика посредством банерной (тизерной) сети. Основное требование - иметь подобный опыт, понимать принцип работы трафикообменных сетей, "быть в теме" вобщем. Поскольку подробного ТЗ я предоставить не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка nginx geoip

    $10

    Доброго дня, есть необходимость настроить для сайта определение географической принадлежности посетителя для перенаправления его на другой сайт. nginx скомпилирован с соответствующим модулем, также скачаны maxmind базы. Вопрос сводится к настройкам nginx и виртуального хоста.

    Nginx
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад