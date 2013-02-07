Настройка nginx geoip

$10
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Доброго дня,

есть необходимость настроить для сайта определение географической принадлежности посетителя для перенаправления его на другой сайт. nginx скомпилирован с соответствующим модулем, также скачаны maxmind базы. Вопрос сводится к настройкам nginx и виртуального хоста.

Nginx
11 лет назад
Fader27
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад