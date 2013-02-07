Настройка сервера 2008

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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2008 SP2+msqsql 2012 Microsoft .NET Framework 4

11 лет назад
22al
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад