Sendmail на выделеном сервере

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок155 просмотров
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Переехали с хостинга на выделенный сервер - несколько разных сайтов на php (bitrix, shopOS)

Нужно решить 2 проблемы с почтой:

1) рассылка сообщений с разных сайтов (подтверждение авторизации, данные заказов интернет-магазина)

2) получение рассылаемых сообщений почтой на том же домене, что и сайт.

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11 лет назад
tscvista
Никита 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад