Sendmail на выделеном сервере

Database Error: Unable to connect to the database: Could not connect to MySQL Восстановить работоспособность сайтов. Возможно долгосрочные отношения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переехали с хостинга на выделенный сервер - несколько разных сайтов на php (bitrix, shopOS)
Нужно решить 2 проблемы с почтой:
1) рассылка сообщений с разных сайтов (подтверждение авторизации, данные заказов интернет-магазина)
2) получение рассылаемых сообщений почтой на том же домене, что и сайт.
Нужны консультации, предлагайте цену.
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