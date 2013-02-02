Настройка сервера

Есть свой сервер на который нужно установить торрент-клиент, чтобы прямо с клиента можно было "раздавать" фильмы. Далее настроить все, в том числе фтп, и показать как и что потом делать.

Указывайте, пожалуйста, в заявке цену и срок.

Оплата по вебмани.