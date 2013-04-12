Sendmail+freebsd+spamassin+Greylisting

$100
Системное администрированиеЗавершен7 заявок197 просмотров
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ISPmanager Pro на freebsd со следующими сервисами:

SpamAssassin-Milter

SpamAssassin

SMTP

POP3

Nginx

MySQL

HTTP

Greylisting-Milter

FTP

DNS

Clamav-milter

Clamav-freshclam

Clamav

задачи

- сделать аудит работы sendmail

- исправить замеченные мною ошибки, напишу в личку

- настроить проксирование (nginx) для webmail, отписаться о внесённых изменениях

FreeBSD
11 лет назад
ncvo
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
1 день
Всё сделанно - как надо, много моментов объяснил.
Отличный человек. Рекомендую к сотрудничеству.