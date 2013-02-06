Перенести сайт под другое имя и настроить САРЕ

$50
Системное администрированиеЗавершен2 заявки98 просмотров
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Перенести сайт под другое имя и настроить САРЕ

Сайт - http://allmobilephone.ru/

11 лет назад
Ayauresdu
Кир 
71 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена оперативно и в срок. Приятно работать потому что ВСЕГДА максимально доступен. Дает время на гарантийное обслуживание, если по ходу возникают шероховатости На все мои вопросы отвечает доброжелательно и подробно.
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