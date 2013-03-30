Почистить сайт на Джумле от вируса

$50
Системное администрированиеЗавершен2 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://www.sysopweb.ru/ обнаружен вирус Trojan-FakeAV.SWF.Agent.a сайт на джумле 3.х, писать только тем кто знает как починить сайт и где находится код. Плата только яндексом или киви, быстрее всего я в асе 279263385. Также нужна минимальная защита сайта. Плата 50 у.е.

11 лет назад
silsh
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо за помощь
Рад был поработать. Оплатой доволен. Мои рекомендации.