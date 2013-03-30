Почистить сайт на Джумле от вируса

добрый день, необходима помощь в переносе сайта на vds, а точнее установка движка и mysql бд, предложения пишите вличку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://www.sysopweb.ru/ обнаружен вирус Trojan-FakeAV.SWF.Agent.a сайт на джумле 3.х, писать только тем кто знает как починить сайт и где находится код. Плата только яндексом или киви, быстрее всего я в асе 279263385. Также нужна минимальная защита сайта. Плата 50 у.е.
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