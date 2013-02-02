Донастроить IP-телефонию на базе Asterisk

Есть свой сервер на который нужно установить торрент-клиент, чтобы прямо с клиента можно было "раздавать" фильмы. Далее настроить все, в том числе фтп, и показать как и что потом делать. Указывайте, пожалуйста, в заявке цену и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профи который может настроить Asterisk под Укртелеком.
Соответственно , исполнитель должен быть из Украины ( желательно из Киева )
Задача проста.
!) настроить предответное состояние
2) Таймер для входящих вызовов
3) Выставить NPI ISDN ( Subcriber )
Не чего более , не нужно не диалпланов или еще что-то.
Наличный безналичный расчет, наличный поимущественный ))
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