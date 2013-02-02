Донастроить IP-телефонию на базе Asterisk

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Нужен профи который может настроить Asterisk под Укртелеком.

Соответственно , исполнитель должен быть из Украины ( желательно из Киева )

Задача проста.

!) настроить предответное состояние

2) Таймер для входящих вызовов

3) Выставить NPI ISDN ( Subcriber )

Не чего более , не нужно не диалпланов или еще что-то.

Наличный безналичный расчет, наличный поимущественный ))

11 лет назад
alex_84
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад