Оптимизация IIS7 Mysql php socket

$250
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оптимизация сервера на высокую нагрузку. Необходимо разобраться в ошибках сервера. Устранить ошибку увеличить запас свободных ресурсов под новых пользователей. в частности переполнения буферов и зависания сокетов в состояние wait.

Возможно (скорее всего) придется исправлять исходный код доп знания php, json.

PHPMySQL
11 лет назад
Slowing
Андрей 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад