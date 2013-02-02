Доработать сайт-блог на wordpress

$30
Системное администрированиеЗакрыт20 заявок237 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести сайт на хостинг, установить несколько плагинов.

WordPress
11 лет назад
GeorgOlkov
Георгий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад