Удаленно накатить драйвера lenovo e530

Всем привет. Необходима помощь по установке Drupal 6 на хостинг GoDaddy
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно накатить драйвера на Win7 64bit/
Винда накачена, но не хватает драйверов (в частности не видит wi-fi)
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