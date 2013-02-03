Удаленно накатить драйвера lenovo e530

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки222 просмотра
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Нужно накатить драйвера на Win7 64bit/

Винда накачена, но не хватает драйверов (в частности не видит wi-fi)

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад