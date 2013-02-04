Настроить VDS-сервер

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок202 просмотра
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Есть VDS сервер, куплен у http://timeweb.ru/services/vds/

4 процессора Intel Xeon по 3.07 ГГц, оперативная память 1024 мб, 10гб SAS жесткий диск

Необходимо подсказать какую операционную систему поставить Ubuntu 12.04 либо Debian 6, что лучше и почему.

Есть консоль в паели упраления(ознакомится с панелью можно по приведенной ссылке) Есть shh

Соотетсвенно настроить под работу различных CMS(приоритетно Joomla 2.5) Так как один сайт крупный будет перенесен(около 7000хостов в сутки) + несколько мелких сайтов работающих в основном на Joomla.

Сделать необходимо нужно все сегодня.

Думаю много времени не займет.

плачу 150р/час на вебмани по факту

пишите в заявках icq свяжусь

11 лет назад
anatoliy-fet
Анатолий 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vase
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад
$20
1 день
Этот отзыв можно считать нейтральным, вроде что-то умеет, но потрачено слишком много времени, а толком ничего не настроил, пришлось обратиться к другому специалисту, который все сделал за пару часов. PS Дополняю отзыв, так как человек не понимает своих ошибок, пусть учиться. Работа не была выполнена и было принято решение передать ее другому специалисту, что подверждается словами Василия. Новым исполнителем была предложена и установлена другая панель, довольно удобная кстати. И все работает как часы. И сделано было за 2-3 часа. А вы Василий, потратили много больше врмени и так и не завели ftp
Со мной связался по данному проекту не сам заказчик, а Сергей Левченко и попросил выполнить проект. Как оказалось, он сам хотел переносить сайты, а от меня требовалась только установка программ и панели управления ispconfig. Я все установил, но у посредника (Сергей Левченко) возникли проблемы со входом по фтп, после беседы с ним ее удалось решить (повторно установил панель и все заработало), но посредник пропал на несколько часов, после чего написал, что у него проблемы со входом остались. На вопрос какая именно проблема у него посредник пропал и больше на связь не выходил. Итого - время потрачено, сервер настроен, никакого фидбека не получил. Оплаты тоже. На данный момент по айпи адресу отвечает не ispconfig, а ehcp - значит в конечном итоге поставили другую панель. Я считаю, что выполнил полностью поставленные требования, а меня просто кинули.