Настроить VDS-сервер

Есть VDS сервер, куплен у http://timeweb.ru/services/vds/

4 процессора Intel Xeon по 3.07 ГГц, оперативная память 1024 мб, 10гб SAS жесткий диск

Необходимо подсказать какую операционную систему поставить Ubuntu 12.04 либо Debian 6, что лучше и почему.

Есть консоль в паели упраления(ознакомится с панелью можно по приведенной ссылке) Есть shh

Соотетсвенно настроить под работу различных CMS(приоритетно Joomla 2.5) Так как один сайт крупный будет перенесен(около 7000хостов в сутки) + несколько мелких сайтов работающих в основном на Joomla.

Сделать необходимо нужно все сегодня.

Думаю много времени не займет.

плачу 150р/час на вебмани по факту

пишите в заявках icq свяжусь