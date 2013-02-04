Настроить VDS-сервер

Нагруженные VDS (debian) на ЕС2 amazon, вместе с RDS, SES, другими службами. Требуется надежное проектирование схемы работы, профилактики, сопровождения. Крайне желателен хороший опыт php программирования, умение составлять ТЗ программистам Загрузка и бюджет зависит от вашей квалификации, 4-8 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть VDS сервер, куплен у http://timeweb.ru/services/vds/
4 процессора Intel Xeon по 3.07 ГГц, оперативная память 1024 мб, 10гб SAS жесткий диск
Необходимо подсказать какую операционную систему поставить Ubuntu 12.04 либо Debian 6, что лучше и почему.
Есть консоль в паели упраления(ознакомится с панелью можно по приведенной ссылке) Есть shh
Соотетсвенно настроить под работу различных CMS(приоритетно Joomla 2.5) Так как один сайт крупный будет перенесен(около 7000хостов в сутки) + несколько мелких сайтов работающих в основном на Joomla.
Сделать необходимо нужно все сегодня.
Думаю много времени не займет.
плачу 150р/час на вебмани по факту
пишите в заявках icq свяжусь
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