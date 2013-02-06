Опытный админ для vds на amazon

Нагруженные VDS (debian) на ЕС2 amazon, вместе с RDS, SES, другими службами. Требуется надежное проектирование схемы работы, профилактики, сопровождения.

Крайне желателен хороший опыт php программирования, умение составлять ТЗ программистам

Загрузка и бюджет зависит от вашей квалификации, 4-8 час/неделю, обсуждается

Авралов не бывает, плановая работа.

Напишите подробно на [email protected] какие наиболее сложные задачи решали по администрированию серверов, по программированию. сколько времени ( в пределах указанного диапазона) хотели бы посвящать, сколько за это денег.

Пионерам ни в коем случае не беспокоить