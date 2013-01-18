anatoliy-fet

Со мной связался по данному проекту не сам заказчик, а Сергей Левченко и попросил выполнить проект. Как оказалось, он сам хотел переносить сайты, а от меня требовалась только установка программ и панели управления ispconfig. Я все установил, но у посредника (Сергей Левченко) возникли проблемы со входом по фтп, после беседы с ним ее удалось решить (повторно установил панель и все заработало), но посредник пропал на несколько часов, после чего написал, что у него проблемы со входом остались. На вопрос какая именно проблема у него посредник пропал и больше на связь не выходил. Итого - время потрачено, сервер настроен, никакого фидбека не получил. Оплаты тоже. На данный момент по айпи адресу отвечает не ispconfig, а ehcp - значит в конечном итоге поставили другую панель. Я считаю, что выполнил полностью поставленные требования, а меня просто кинули.