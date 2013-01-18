anatoliy-fet

Анатолий anatoliy-fet

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
$1500
10 баллов
12 лет назад
Разработка женского портала
Не первый раз работаем, все четко. Хорошее ТЗ, достойная оплата.
Сергей в очередной раз доказал свой профессионализм, все на высшем уровне! Быстро, качественно, надежно. Обязательно поработаем еще, спасибо!
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WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
$2000
10 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка + верстка
Отличный заказчик, никаких проблем с оплатой и постановкой задач! Спасибо!
Сергей все сделал круто, спасибо! обязательно еще поработаем.
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vase
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-1)
$20
0 баллов
12 лет назад
Настроить VDS-сервер
DebianJoomlaUbuntu
Со мной связался по данному проекту не сам заказчик, а Сергей Левченко и попросил выполнить проект. Как оказалось, он сам хотел переносить сайты, а от меня требовалась только установка программ и панели управления ispconfig. Я все установил, но у посредника (Сергей Левченко) возникли проблемы со входом по фтп, после беседы с ним ее удалось решить (повторно установил панель и все заработало), но посредник пропал на несколько часов, после чего написал, что у него проблемы со входом остались. На вопрос какая именно проблема у него посредник пропал и больше на связь не выходил. Итого - время потрачено, сервер настроен, никакого фидбека не получил. Оплаты тоже. На данный момент по айпи адресу отвечает не ispconfig, а ehcp - значит в конечном итоге поставили другую панель. Я считаю, что выполнил полностью поставленные требования, а меня просто кинули.
Этот отзыв можно считать нейтральным, вроде что-то умеет, но потрачено слишком много времени, а толком ничего не настроил, пришлось обратиться к другому специалисту, который все сделал за пару часов. PS Дополняю отзыв, так как человек не понимает своих ошибок, пусть учиться. Работа не была выполнена и было принято решение передать ее другому специалисту, что подверждается словами Василия. Новым исполнителем была предложена и установлена другая панель, довольно удобная кстати. И все работает как часы. И сделано было за 2-3 часа. А вы Василий, потратили много больше врмени и так и не завели ftp
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