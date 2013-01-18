anatoliy-fet

$1500
Нужен женский сайт портального типа, есть подробное ТЗ и неплохой бюджет.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Нужен женский сайт портального типа, есть подробное ТЗ и неплохой бюджет.
Есть VDS сервер, куплен у http://timeweb.ru/services/vds/ 4 процессора Intel Xeon по 3.07 ГГц, оперативная память 1024 мб, 10гб SAS жесткий диск Необходимо подсказать какую операционную систему поставить Ubuntu 12.04 либо Debian 6, что ...
Есть две срочные задачи. 1 Собрать небольшой сайт визитку по нашему дизайну. 2 Адаптивная верстка для существующего корпоративного сайта. Задачи срочные, соответственно и оплата высокая.