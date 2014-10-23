Список моделей выдан
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Около 14 тысяч товаров, идентификатор штрих-код EAN13. Нужны картинки (одна-две, без водяных знаков) и описания. Источники ваши. Предлагайте цены, сроки.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $260
Дизайн приложения.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Добрый день, Коллеги. На слайдер главной страницы нужно два баннера: первый - из исходного фото, второй - акция на бумагу Svetocopy. от вас - опыт в подобных работах, от двух лет в сервисе.Завершен5 лет назад
Обработка 70 фото для сайтаОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, Коллеги! Необходимо качественно с сохранением смысла для людей переписать существующие тексты для сайта сервисного центра по ремонту электроники (придать тексту уникальность для ПС). + текст на главную (копирайт). Порядка 100 тыс знаков. От вас требуется - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна визитная карточка. 2 стороны, белый фон, тексты На визитке 3 наших логотипа (.cdr) Предлагайте цены. Спасибо!Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно аккуратно сделать три макета для печати плакатов на листах А2. От вас опыт в полиграфии. Предлагайте цены. Спасибо.Завершен9 лет назад
Нужно сделать макет вывески магазина на торговый центр. 4 слова + логотип на белом фоне. От вас - опыт в наружной рекламе. Предлагайте цены.Наружная реклама27 заявокЗакрыт9 лет назад
Срочная разовая работа - макет для печати 2х баннеров. ТЗ несложное. Сдать нужно до 10-00 (мск) 24 октября От вас опыт, аккуратность. Прямой платеж. Предлагайте цены.Завершен9 лет назад
- $50
990Х180 согласно ТЗ Предлагайте цены.Завершен9 лет назад
Разработать готовый к печати макет двусторонней пластиковой карты с магнитной полосой. От Вас ждем опыт в этой работе. Предлагайте цены и сроки.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Сделать дизайн страниц: - общие - каталог товаров (большой) - покупка - личный кабинет - формы авторизации, связи, favicon Примеры http://www.citilink.ru/ http://www.bafus.ru/ Вы: в сервисе от года, без отрицательных отзывов. Предлагайте цены.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Сделать дизайн по аналогии с сайтом http://www.rmnt.ru/ Сверстать страницы 1,2,3 колонки, доп. странцы Доработать меню. Изменить представление каталога. Вы - в сервисе от 1 года, WP - Ваш конек. Предлагайте цены. Спасибо!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Нарисовать схематично 1 дом (вид сверху), добавить стрелки "вы находитесь здесь", "вам сюда", маршрут, подписи объектов Вектор.Завершен10 лет назад
Ищем персонаж в виде цветного контура с текстом (тоже контур) "VISTA" Пример http://www.cherepaha.com/ - контурная черепашка сверху, слева. Персонаж - крестовая отвертка. Вектор. Предлагайте цены, сроки. Спасибо.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сделать схему проезда на сайт. За базу можно взять яндекс или гугл карты, подписать заметно улицы, добавить подписи зданий, логотип, указатель нашего объекта. . Сроки 24 часа. предлагайте цену. Спасибо.Завершен11 лет назад
Обработка 18 снимков. Убрать фон, выравнять размеры и цвет товаров, нанести наш логотип. Сроки - 24 часа, предлагайте цены.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Переехали с хостинга на выделенный сервер - несколько разных сайтов на php (bitrix, shopOS) Нужно решить 2 проблемы с почтой: 1) рассылка сообщений с разных сайтов (подтверждение авторизации, данные заказов интернет-магазина) 2) получение рассылаемых сообщений почтой на том ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
3 логотипа для сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад