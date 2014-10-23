tscvista

Никита tscvista

 
45 летРоссия/Череповец
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
3 года назад
Тексты для 15 моделей iPhone
Сотрудничество прошло отлично. Грамотно поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую!
Отличный исполнитель: 1) Задание понимает правильно и быстро 2) Делает основательно и в срок 3) Всегда подскажет варианты как сделать лучше в данной ситуации №1 в категории - это заслужено!
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Alinaarrow
Алина 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв(-1)
$1
2 балла
3 года назад
Наполнение сайта, зоотовары
Увы, договориться заказчик нормально не смог, хотя ситуацию ему объяснили, он решил, что ему автоматом соберут товары без донора, просто из интернета, а это невозможно, поэтому он решил бесплатно получить товары вручную..ему было сказано, что я не успею из-за работы.. печально, что такие заказчики тут...ждут бесплатно работу, которую в принципе не сделать..и я всегда на связи..теперь из-за него мне испортили рейтинг..
Исполнитель предложил вариант автоматического сбора данных, я дал на пробу 10 товаров. Из 10 сделано было 8, качество меня устроило. Договорилось на 2000 товаров, подписались в конкурсе. Почти сразу оказалось, что так как надо не получится, "программист меня обманул", предложила сделать руками за те же деньги, я согласился. Все, больше не отзывается 🙂
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sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Два баннера статика 1000х400
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро, качественно, недорого!
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vt_design
Владимир 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$260
10 баллов
5 лет назад
Приватный проект для Владимир Таньпетер vt_design
Спасибо большое за этот проект! Было интересно поработать, сделать что-то новое и полезное! Особенно приятно что все согласовывалось с первого раза и нет никаких задержек с оплатой. Обращайтесь еще, буду рад видеть в числе постоянных клиентов!
Отлично поработали! Владимир посоветовал как в нашем случае сделать оптимальный дизайн, предложил исправления прототипа. Сделал быстро и по ТЗ. Рекомендую!
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valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$28
10 баллов
6 лет назад
Обработка фото для сайта
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
Обращаюсь к Валерию не впервые. Как всегда работа выполнена профессионально, сроки соблюдены, правки быстрые. Рекомендую!
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