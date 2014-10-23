Увы, договориться заказчик нормально не смог, хотя ситуацию ему объяснили, он решил, что ему автоматом соберут товары без донора, просто из интернета, а это невозможно, поэтому он решил бесплатно получить товары вручную..ему было сказано, что я не успею из-за работы.. печально, что такие заказчики тут...ждут бесплатно работу, которую в принципе не сделать..и я всегда на связи..теперь из-за него мне испортили рейтинг..