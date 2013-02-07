Восстановить работоспособность сайтов

Системное администрированиеЗавершен2 заявки119 просмотров
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Восстановить работоспособность сайтов.

Возможно долгосрочные отношения.

11 лет назад
iPikador
Игорь 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
vitroot
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
От себя скажу: Корректен, видно, конечно, что человек профи в своей области. Задачу выполнил в сроки !, оперативно. Дополнительно предложил безвозмездно проверить сервер на вирусы... Конечно же я не отказался, спасибо Виталий !!!
Благодарю!