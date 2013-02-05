Решить проблему с установкой Астериска

$20
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок179 просмотров
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при yum install asterisk выдает

Missing Dependency: kernel-x86_64 = 2.6.18-308.24.1.el5 is needed by package kmod-dahdi-linux-2.6.1-1_centos5.2.6.18_308.24.1.el5.x86_64 (asterisk-current)

Нужно:

1) помочь решить вопрос с завершением установки

2) помочь настроить iptables что бы к веб интерфейсу имел доступ человек только с одного ip

11 лет назад
telish
Виктор 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад