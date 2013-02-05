Решить проблему с установкой Астериска

Переехали с хостинга на выделенный сервер - несколько разных сайтов на php (bitrix, shopOS) Нужно решить 2 проблемы с почтой: 1) рассылка сообщений с разных сайтов (подтверждение авторизации, данные заказов интернет-магазина) 2) получение рассылаемых сообщений почтой на том ...