Настройка доставки почты в инбокс

$250
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Необходима тонкая настройка наших почтовых серверов и редактирование писем, хеадеров и прочего (при необходимости) для достижения 100 процентной доходимости в инбокс на самых капризных провайдерах - хотмаил, att.net comcast.net

На серверах установлено: centos, exim, courier

11 лет назад
hofman24
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад