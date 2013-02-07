Настройка 2-х каналов связи для сервера

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка190 просмотров
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Имеется сервер на Win2008 Server на котором в IIS крутится сайт.

К серверу подведены 2 канала интернет от разных провайдеров с статическими белыми адресами.

Требуется обеспечить доступ к сайту (http, https) и серверу (RDP) извне. Доступ должен быть устойчив к отказу одного из провайдеров интернет.

Требуется администратор из СПБ.

11 лет назад
_skif_
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад