Настройка 2-х каналов связи для сервера

Имеется сервер на Win2008 Server на котором в IIS крутится сайт.

К серверу подведены 2 канала интернет от разных провайдеров с статическими белыми адресами.

Требуется обеспечить доступ к сайту (http, https) и серверу (RDP) извне. Доступ должен быть устойчив к отказу одного из провайдеров интернет.

Требуется администратор из СПБ.