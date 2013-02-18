Установка web-сервера и почты на выделенный сервер

Системное администрированиеЗавершен5 заявок158 просмотров
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1. На пустой выделенный сервер (хостер hc.ru, система Debian) установить Apache+MySQL+php. Настроить всё на оптимальное быстродействие.

2. На этот же выделенный сервер установить postfix с полным набором (LDAP+SpamAssassin+ClamAV+AmaViS+Dovecot+RoundCube (SquirrelMail) и т.д.) DKIM - входящ. и исходящ. Настроить для большого количества входящих/исходящих писем. Возможны готовые решения типа iredmail, но DKIM в обе стороны - принципиально.

11 лет назад
vdovol
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Ребята сработали очень быстро. И после окончаие работ оперативно отвчали на дополнительные вопросы. Всё вежливо и культурно! Работать с ними приятно!
Приятно работать с людьми которые понимают чего хотят. Отличный заказчик - рекомендую !