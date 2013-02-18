Установка web-сервера и почты на выделенный сервер

1. На пустой выделенный сервер (хостер hc.ru, система Debian) установить Apache+MySQL+php. Настроить всё на оптимальное быстродействие.

2. На этот же выделенный сервер установить postfix с полным набором (LDAP+SpamAssassin+ClamAV+AmaViS+Dovecot+RoundCube (SquirrelMail) и т.д.) DKIM - входящ. и исходящ. Настроить для большого количества входящих/исходящих писем. Возможны готовые решения типа iredmail, но DKIM в обе стороны - принципиально.