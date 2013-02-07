Настройка защиты сервера

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок178 просмотров
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Необхдимо настроить защиту от DDOS, DNS-флуда и др. подобных атак

Сервер на VPS, 4 IP-адреса.

11 лет назад
olven
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад