Настройка защиты сервера

при yum install asterisk выдает Missing Dependency: kernel-x86_64 = 2.6.18-308.24.1.el5 is needed by package kmod-dahdi-linux-2.6.1-1_centos5.2.6.18_308.24.1.el5.x86_64 (asterisk-current) Нужно: 1) помочь решить вопрос с завершением установки 2) помочь настроить iptables что бы к веб интерфейсу имел доступ человек только с одного ...