Лег сервер mysql на ISP

Системное администрированиеЗакрытнет заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

лег сервер mysql на ISP

из панели запускаться не хочет

при перезагрузке не запускается

пишите пожалуйста сразу в скайп brndcrte

MySQL
11 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад