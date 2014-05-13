Нужен журналист для написания статей

КопирайтингЗакрыт11 заявок328 просмотров
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Нужен журналист для работы по развитию международного проекта.

Страны: Англия, Франция, Швеция, Германия

Нужен человек, который сможет хорошо и грамотно писать pr-тексты. Формат текстов - в зависимости от ваших возможностей и идей.

Задача проекта - продвижение услуг фотосъемки известного фотографа.

Опыт работы и знание рынка международных СМИ приветствуется!!!

Знание анл. языка также приветствуется!

Прошу высылать примеры работы, прописывать формат статьи, сроки выполнения, бюджет.

Язык статей: рус

10 лет назад
katerina_dyakova
Екатерина 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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