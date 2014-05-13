Нужен журналист для написания статей

Здравствуйте. Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в женской тематике. Статьи будут посвящены обзорам продуктов для похудения, красоты и здоровья, полезных вещей для дома и семьи и т.д. К каждой статье будет идти подробное ТЗ, которое ...