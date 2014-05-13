Переписать тексты на сайте

Для нескольких страниц сайта, презентующих ассортимент компании и её услуги, хочу тексты, которые грамотно раскроют суть предложения, подчеркнут сильные стороны, слабые места превратят в преимущества, и категорически при этом не будут похожи на повествования конкурентов. Общий ...
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на сайте saletophair.ru нужно переписать тексты которые есть в карточках товаров. Сейчас в каждом вставлен единый шаблон текста. Необходимо написать 200-250 символов дописать текста с ключами (ключи я предоставлю)
Указывайте стоимость за 1000 символов или за весь проект. Никаких предоплат. Оплата поэтапная. Спасибо.
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