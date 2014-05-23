Продающие тексты. Тротуарная плитка

Для нескольких страниц сайта, презентующих ассортимент компании и её услуги, хочу тексты, которые грамотно раскроют суть предложения, подчеркнут сильные стороны, слабые места превратят в преимущества, и категорически при этом не будут похожи на повествования конкурентов.

Общий объём порядка 20 000 знаков.

В заявке прошу оставлять стоимость за 1000 знаков, производительность и ссылку на пример подобного творчества.