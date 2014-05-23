Продающие тексты. Тротуарная плитка

КопирайтингЗавершен15 заявок238 просмотров
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Для нескольких страниц сайта, презентующих ассортимент компании и её услуги, хочу тексты, которые грамотно раскроют суть предложения, подчеркнут сильные стороны, слабые места превратят в преимущества, и категорически при этом не будут похожи на повествования конкурентов.

Общий объём порядка 20 000 знаков.

В заявке прошу оставлять стоимость за 1000 знаков, производительность и ссылку на пример подобного творчества.

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
alalid
Лилия 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад
$24
3 дня
Нужны были классные тексты "не как у всех". Лилия справилась на все 150%!
Заказчик отличный!!!! ТЗ предельно ясное, оплата оперативная. Спасибо!
Margarita_Margo
Маргарита 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Написанными текстами доволен
Понятное ТЗ. Постоянный контакт.
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