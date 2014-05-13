Продающие тексты для сайта - сантехника, электрика

КопирайтингЗакрыт15 заявок388 просмотров
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Требуется автор, который подготовит 7 текстов для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление услуг, часть – вставить в описание того, какие мы молодцы, почему обратиться нужно к нам и т.д.

Особых знаний в сантехнике, электрике не требуется – все в общих чертах. НО нужно уметь составлять продающие тексты – грамотно и гармонично использовать ключи, делать тексты, понятные по структуре ( проблема – решение), писать без лишнего пафоса ( «мы самые лучшие! Лучше нас нет!»), но указать достоинства (их перечислю).

Размер одного текста – 3000 знаков без пробелов.

Оплата за один текст – 150 руб.

Тексты для сайта
10 лет назад
mksmpetrov
Максим 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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