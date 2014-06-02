Написать SEO статьи на полиграфическую тематику.

Требуется автор, который подготовит 7 текстов для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление услуг, часть – вставить ...
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