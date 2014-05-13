Копирайтер

Добрый вечер!

Ищу ГРАМОТНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПУНКТУАЛЬНЫХ копирайтеров для ПОСТОЯННОЙ работы!

Давайте не будем тратить время друг друга, если вы не обладаете перечисленными выше качествами.

Если да — ждем от Вас заявки и примеры работ!

Что можем гарантировать от себя:

Постоянные заказы — договариваемся, сколько вам удобно писать контента в неделю — 10000, значит получаете в понедельник задание на 10000 и в воскресенье вечером вы должны его прислать, если 20000, значит 20000 и так далее.

Своевременная оплата — сразу после проверки производим оплату (40wmr\тысяча знаков).

Четкое ТЗ — Вам будет выслана инструкция и ТЗ для написания текстов. Поэтому «возвраты» с формулировкой «вы написали не то, что нужно» — исключены.

Обилие тематик: авто, ремонт, строительство, интерьер, финансы, здоровье.

Возможность зарабатывать 200–300–500$ в месяц.

Что хотелось бы видеть от Вас:

Грамотность;

Пунктуальность;

Качество — конвеерные тексты и рерайт одного источника не подходит.

Понимание — Вы должны понимать, что Ваши тексты читают живые люди, и они самый главный их оценщик. Вам приятно читать грамотные (во всех смыслах) статьи? Другим тоже!:)