Копирайтер

Приветствую! Ищу специалиста-технаря, который готов составить небольшой обучающий материал основам HTML. Я являюсь автором нескольких курсов по WordPress, но нет времени написать мини-курс в связи с загрузкой. Суть какая - клиентам часто нужно объяснять, как сделать мелкие правки, ...
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Добрый вечер!
Ищу ГРАМОТНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПУНКТУАЛЬНЫХ копирайтеров для ПОСТОЯННОЙ работы!
Давайте не будем тратить время друг друга, если вы не обладаете перечисленными выше качествами.
Если да — ждем от Вас заявки и примеры работ!
Что можем гарантировать от себя:
Постоянные заказы — договариваемся, сколько вам удобно писать контента в неделю — 10000, значит получаете в понедельник задание на 10000 и в воскресенье вечером вы должны его прислать, если 20000, значит 20000 и так далее.
Своевременная оплата — сразу после проверки производим оплату (40wmr\тысяча знаков).
Четкое ТЗ — Вам будет выслана инструкция и ТЗ для написания текстов. Поэтому «возвраты» с формулировкой «вы написали не то, что нужно» — исключены.
Обилие тематик: авто, ремонт, строительство, интерьер, финансы, здоровье.
Возможность зарабатывать 200–300–500$ в месяц.
Что хотелось бы видеть от Вас:
Грамотность;
Пунктуальность;
Качество — конвеерные тексты и рерайт одного источника не подходит.
Понимание — Вы должны понимать, что Ваши тексты читают живые люди, и они самый главный их оценщик. Вам приятно читать грамотные (во всех смыслах) статьи? Другим тоже!:)
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