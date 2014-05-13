Есть курсовая работа (прилагается), нужно сделать так, чтобы процент оригинальности текста был 50-55 %. Работа должна быть грамотной и логически правильно построены предложения, чтобы была связь и смысл текста. Срок до 11.00 14 мая. Пишите ...
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Нужен грамотный рерайт текста про установку шлагбаумов, оплата только яндекс денежкой. Текст в прикреплённом файле.
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