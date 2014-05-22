Переработать тексты (18+) и "письма читателей"

Глянем на структуру страницы

http://textstyle.ru/textfolio/happymans.com/after/index.html - есть оригинал страницы.

1. "письма читателей" - 700 симв.

2. Тело текста (копирайтинг: не все йогурты одинаково полезны) 2 тыс символов

3. Описание работы прибора (скопировать как есть)

4. Вы сможете решить проблему навсегда:

Описание преимуществ - 500 символов

5. Отзывы покупателей (скопировать как есть)

Задание.

Разработать 2 материала по такой же структуре на темы

Прибор Happy Mans + лечение простатита

Прибор Happy Mans и увеличения члена

на основании текста (и его УТП) http://textstyle.ru/textfolio/happymans.com/after/index.html

Ключевых фраз нет. Оригинал продающий. нужно его переписать с упором на текст про простатит. а потом на текст про увеличение члена.

Результат предоставить в полной структуре №1, №2, №3, №4 №5 (п.№3 и №5 просто скопировать).

Опыт работы с продающими текстами приветствуется.