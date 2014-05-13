Продающий текст для инженерной компании

Добрый вечер! Ищу ГРАМОТНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПУНКТУАЛЬНЫХ копирайтеров для ПОСТОЯННОЙ работы! Давайте не будем тратить время друг друга, если вы не обладаете перечисленными выше качествами. Если да — ждем от Вас заявки и примеры работ! Что можем гарантировать от ...