Есть курсовая работа (прилагается), нужно сделать так, чтобы процент оригинальности текста был 50-55 %. Работа должна быть грамотной и логически правильно построены предложения, чтобы была связь и смысл текста. Срок до 11.00 14 мая. Пишите ...