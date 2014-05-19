Нужно написать текст для сайта

$45
КопирайтингЗавершен26 заявок198 просмотров
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необходимо написать 8 страниц текста для сайта, который занимается строительством и ремонтом.

есть четкое понимание, что хочется свидеть,

10 лет назад
iwsstudio
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$45
7 дней
Светлана очень ответственный исполнитель!все было написано в срок и причем очень грамотно!! уникальность текста стопроцентная!!в полном соответствии с заданием!! Всем, кто ищет хорошего копирайтера, буду советовать именно ее!! сотрудничеством остался доволен!
Идеальное сотрудничество. Составляющие успеха этого заказчика: корректность, четкость ТЗ, доступность в сети для решения текущих вопросов, платежеспособность, здоровое чувство юмора. Спасибо за работу! Надеюсь на продолжение.
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