Автор статей

Глянем на структуру страницы http://textstyle.ru/textfolio/happymans.com/after/index.html - есть оригинал страницы. 1. "письма читателей" - 700 симв. 2. Тело текста (копирайтинг: не все йогурты одинаково полезны) 2 тыс символов 3. Описание работы прибора (скопировать как есть) 4. Вы сможете решить проблему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который постоянно будет писать новости, статьи на сайт.
Сайт по тематике: медицина. Нужны новости, обзоры, статьи.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $45
необходимо написать 8 страниц текста для сайта, который занимается строительством и ремонтом. есть четкое понимание, что хочется свидеть,Завершен10 лет назад
Добрый день! Требуется текст для проектировочной компании на 4000-5000 знаков. Сегодня. Подробности выбранному исполнителю. Жду ваши заявки с примерами работ и ценой за написание!Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимы люди, имеющие реальный опыт и умение (желание) делать вещи своими руками. Оплачиваем от 100 рублей за 1000 знаков без пробелов. Подробное ТЗ и условия на сайте: http://usamodelkina.ru/svoi-samodelki.htmlКопирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 10 статей по теме "Обмен вещами" Какие-либо интересные традиции в разных странах или интересные факты на эту тему. Также подходят интересные факты на тему дарения вещей. Объем каждой статьи - 300-500 символов Не брать следующие ...Завершен10 лет назад
Доброе время суток! Необходимо написать не сложные статьи на тему кондиционеры! Вот список нескольких статьей. какой кондиционер выбрать, как заправить кондиционер, польза кондиционера. Всего 21 статья. Объем 2-2.5 тыс знаков. Оплата поэтапная. 100 рублей статья.Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный рерайт текста про установку шлагбаумов, оплата только яндекс денежкой. Текст в прикреплённом файле.Закрыт10 лет назад
Есть курсовая работа (прилагается), нужно сделать так, чтобы процент оригинальности текста был 50-55 %. Работа должна быть грамотной и логически правильно построены предложения, чтобы была связь и смысл текста. Срок до 11.00 14 мая. Пишите ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Добрый вечер! Ищу ГРАМОТНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПУНКТУАЛЬНЫХ копирайтеров для ПОСТОЯННОЙ работы! Давайте не будем тратить время друг друга, если вы не обладаете перечисленными выше качествами. Если да — ждем от Вас заявки и примеры работ! Что можем гарантировать от ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт10 лет назад