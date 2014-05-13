Статья в Википедию

Требуется написание информационной (не рекламной) статьи для Википедии в академическом стиле таким образом, чтобы они прошли модерацию в Википедии и собственно разместить ее там.

Тематика статьи про частную школу в московской области. Школе уже более 20 лет.

По оплате.

Идеальным вариантом стало бы такое сотрудничество:

1 этап. Написание, размещение статьи и проверка модерацией.

2 этап. Наличие статьи в Википедии через 7 месяцев.

3 этап. Наличие статьи в Википедии через 1 год 2 месяца.

За каждый этап выплата суммы по договоренности.

Также существует данное предложение по английской версии Википедии.