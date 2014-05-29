Корректировка имеющегося текста для нового сайта

КопирайтингЗавершен6 заявок213 просмотров
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Имеется сайт inhart.ru.

Мы сейчас завершаем создание сайта гибочныйинструмент.рф который будет работать по этой же тематике.

Ссылка на макет

http://www.mios.alfresug.bget.ru/

Оба сайта в дальнейшем будут работать одновременно.

Для нового сайта нужно подготовить текст с поисковыми запросами, аналогичный тексту на сайте inhart.ru, но уникальный, чтобы роботы не считали его клоном.

Нужен текст на 3 странички:

«Главная»

«Производство»

«Услуги»-предварительный текст я вышлю, нужно будет подкорректировать и добавить фразы для продвижения.

Еще на страничке товара будет текст с описанием (3 вида всего-для пуансона, матрицы и подставок/адаптеров), т.е. для всех одинаковых категорий товаров он будет повторяться.

Фразы для продвижения вышлю.

10 лет назад
inhart
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Frostator
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$45
5 дней
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